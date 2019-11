Londerzeel onderneemt actie tegen hangjongeren die chiroleden bedreigen

Het incident waarbij zondagnamiddag enkele kinderen van de Chiro van Londerzeel bedreigd werden door enkele hangjongeren, is niet in dovemansoren gevallen. Burgemeester Conny Moons vraagt de politiezone KLM om de jongeren zo snel mogelijk te identificeren, waarna ze de ouders van de betrokkenen op het matje wil roepen.

Zondagnamiddag speelden chiroleden een jachtspelletje in de buurt van de parking van de Colruyt. Tijdens het spel werd er naar mekaar geroepen. De bedoeling was dat ze mekaar aanwijzingen toeriepen om het zoekspel te voltooien, maar dat bleek niet in goede aard te vallen van een andere groep jongeren. Vijf kinderen van Chiro Londerzeel werden verbaal en fysiek aangevallen. Niemand raakte gewond, maar de kinderen zijn wel onder de indruk van de feiten.

Burgemeester Conny Moons bevestigt het incident. Ze wil de feiten niet overroepen, maar reageert wel ferm. "Al is dit een incident misschien een storm in een glas water - het onderzoek van de politie zal het uitmaken - wij gaan als bestuur elk gevoel van onveiligheid tegengaan. Als er jongeren of jongvolwassenen in het centrum rondhangen en anderen lastig vallen of belagen, dan wil ik dat er streng wordt opgetreden", aldus Moons.

Moons wil de jongeren identificeren. "Ik zal die persoonlijk met hun ouders op het matje roepen. Hier in Londerzeel werkt het zo niet. Als je als tiener geïntimideerd wordt, dan is dat zeer confronterend. Ik duld dat niet en til hier zeer zwaar aan. Een onveiligheidsongevoel in de gemeente wil ik niet. Ik ben bereid hierin ver te gaan, we gaan nu eerst identificeren en in dialoog gaan", besluit Moons.