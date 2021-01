Londerzeel verbiedt alle vrijetijdsactiviteiten en -bijeenkomsten

De gemeente Londerzeel verbiedt vanaf vandaag alle georganiseerde vrijetijdsactiviteiten, ook voor -12-jarigen. De gemeente gaat daarin verder dan wat Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) besliste in de strijd tegen het coronavirus. Londerzeel kreeg de voorbije weken te maken met diverse klassen uit meerdere scholen die in quarantaine moesten. Tientallen leerlingen en leerkrachten werden de voorbije week ook getest.

Volgens Londerzeel zijn bijkomende maatregelen nodig in het belang van de volksgezondheid. De veiligheidscel besliste dan ook om vanaf vandaag alle georganiseerde vrijetijdsactiviteiten te verbieden. Concreet betekent dit dat alle indoor gemeentelijke infrastructuur gesloten wordt en tot nader order niet meer verhuurd wordt. Ook worden alle bijeenkomsten van jeugdwerkingen, culturele samenkomsten en evenementen verboden. Alle jeugdkampen die gepland stonden in de krokusvakantie worden geannuleerd. De lessen in de Academie gaan wel door, want het kunstonderwijs valt onder de onderwijskoepel.

Reactie burgemeester

De maatregel gaat vandaag in en geldt voor onbepaalde duur. Burgemeester Conny Moons (CD&V): “Ik begrijp dat deze beslissing een grote impact heeft op onze verenigingen die veel inspanningen leveren om hun activiteiten op een veilige manier te organiseren. Velen gingen ongetwijfeld al aan de slag om de vernieuwde bovenlokale regels voor jeugdwerk te integreren in de werking. De gezondheid en veiligheid zijn echter prioritair. We willen er alles aan doen om in de laatste rechte lijn richting vaccinatie het aantal besmettingen in onze gemeente onder controle te houden.”