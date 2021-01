Londerzelenaar blijft aangehouden voor poging tot moord

De vijftiger dacht dat de jongeren zijn zoon hadden beroofd op straat en ging hen achterna met een vuurwapen in de hand. Toen de twee tieners een winkel binnenliepen om zich te verschuilen, belde de man zelf de politie op. Niet de jongeren, maar de vijftiger werd opgepakt door de toegesnelde politiemensen. Hij werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst op verdenking van poging tot moord. Bij de achtervolging zou hij onder andere twee keer hebben geschoten met zijn vuurwapen."

“Wij betwisten dat hij de intentie had om die jongeren te doden”, zegt zijn advocaat Julie Crowet. “Hij wou ze vinden om hen over te leveren aan de politiediensten. Hij was enorm aangedaan door de aanval op zijn zoon. De twee schoten die hij loste waren ook naar de lucht gericht.” De verdachte verscheen vanmorgen voor de raadkamer, die besliste om zijn aanhouding te bevestigen. Hij kreeg wel een enkelband toegekend en mag de rest van zijn voorlopige hechtenis thuis uitzitten. Intussen loopt het onderzoek naar de feiten verder. Of de jongeren die de man achtervolgde daadwerkelijk de daders waren van de overval op zijn zoon, is voorlopig niet duidelijk.