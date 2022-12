Louise wint The Voice van Vlaanderen

Tweede keer, goede keer dus voor Louise Goedefroy. Ze won gisteravond The Voice van Vlaanderen en dat tot haar eigen verbazing. ‘Dit is zo raar’, reageerde ze meteen na de bekendmaking. De Affligemse, die in het dagelijkse leven woordvoerder is van Pairi Daiza, klopte in de ultieme finale Johan en Evert. Dankzij haar overwinning is ze 25.000 euro en een platencontract rijker.