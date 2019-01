Lourdesgrot heeft voortaan eigen kaars

In Affligem hebben de Vrienden van de Grot hun eigen noveenkaars ontworpen. De vereniging die instaat voor het onderhoud van de Lourdesgrot in Teralfene, merkt dat er weer meer mensen een kaarsje komen branden bij het beeld van Maria.

In Sint-Pieters-Rode vind je de enige religieuze kaarsenmakerij die nog overblijft in onze provincie. Bij Sente en Van Bael worden al meer dan 100 jaar kaarsen gemaakt. Jaarlijks gaan hier ongeveer 600.000 noveenkaarsen de deur uit. Ook de Vrienden van de Grot uit Affligem merken dat volksdevotie weer in opmars is. “Er worden nog heel vaak kaarsen aangestoken bij ons aan de grot”, zegt Jan Baeyens van de Vrienden van Grot. “Vaak hebben ze er zelf geen bij en vandaar dat we nu ook tegen betaling kaarsen ter beschikking willen stellen.” Zo ontstond het idee van de Vrienden om een unieke noveenkaars te laten maken die je binnenkort kan kopen aan de Lourdesgrot in Affligem. De opbrengst van de kaarsen zal gebruikt worden om de grot te onderhouden en het patrimonium te bestendigen.