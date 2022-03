Luchthal Houtem afgelaten voor bouw nieuwe school en sporthal

In Vilvoorde is vandaag het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe sporthal en basisschool in Houtem. Voor de allerlaatste keer is de luchthal afgelaten en is de sloop van de lespaviljoentjes van stedelijke basisschool De Groene Planeet begonnen.