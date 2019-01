Luchthavengemeenten hard voor Vlaams geluidsactieplan

De Vlaamse Regering heeft verschillende geluidsactieplannen klaarliggen voor de periode 2019-2023. Zo’n plan moet de geluidsoverlast in kaart brengen en daarbij ook maatregelen formuleren om die geluidsoverlast terug te dringen. Eén actieplan gaat over de nationale luchthaven in Zaventem.

Dat plan kan de luchthavengemeenten allerminst overtuigen. Zo zijn ze niet te spreken over de timing. “Bezwaarschriften konden ingediend worden tijdens een korte periode rond de feestdagen en de tijdens wissel van meerderheden in de gemeenten. Het openbaar onderzoek werd amper kenbaar gemaakt aan de bewoners, zelfs de lokale besturen werden niet op de hoogte gebracht. De voorbode van een plan zonder ambitie?,” vraagt burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon zich openlijk af.

Ook op de inhoud van het geluidsactieplan is heel wat kritiek. “Er zit geen enkele ambitie in dit plan. Er staan geen nieuwe maatregelen in, concrete timing, cijfers en onderbouwing ontbreken, er zijn geen budgetten voorzien, de effecten van de geplande uitbereiding van de luchthaven tegen 2040 worden niet mee opgenomen. De Vlaamse overheid mag geen duimbreed toegeven aan de Brusselse eisen om nog meer vluchten de Vlaamse Rand in te sturen,” aldus Ryon.

De luchthavengemeenten, het Burgerforum Luchthavenregio, andere actiegroepen, milieuadviesraden en inwoners zijn dan ook van plan om bezwaren in te dienen. Donderdag geven ze meer tekst en uitleg.