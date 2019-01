Lufthansa zet door: “Brussels Airlines verdwijnt mogelijk als merknaam”

Over de naamswijziging van Brussels Airlines, dat zou opgaan in Eurowings, wordt al enkele jaren gespeculeerd. Die naam ligt gevoelig bij het grote publiek, toch wil Lufthansa Brussels Airlines verder integreren in Eurowings. “We willen één groot Europees platform, dan kunnen we niet elk individueel merk behouden. Op het Europese netwerk zou de naam van Brussels Airlines kunnen verdwijnen, over het langeafstandsnetwerk van de maatschappij zijn nog discussies,” zegt topvrouw Foerster in La Libre Belgique.

Die integratie zou geen gevolgen hebben voor het aantal banen. Integendeel, in 2019 plant Brussels Airlines 200 nieuwe werknemers aan te werven. Tegelijkertijd wil moederbedrijf Luftanhsa dat Brussels Airlines nog rendabeler wordt. Al gaat op dat vlak volgens Brussels Airlines-topvrouw Foerster de goede kant op.