Maand van de Lambiek: Den Herberg kookt met lambiek en geuze

Afgelopen weekend was het derde weekend van de Maand van de Lambiek van Toerisme Vlaams-Brabant. Thema dit keer was culinair genieten. Dat gebeurde met overvloed in brouwerij-café Den Herberg in Buizingen bij Halle.

Tijdens de Maand van de Lambiek valt er vijf weekends lang vanalles te beleven in en rond de verschillende lambiekbrouwerijen en stekerijen. In Brouwerij Café Den Herberg in Buizingen pakten ze zaterdag en zondag uit met iets nieuws. Chef-kok Tom Van Der Mynsbrugge kan maakte verrassende gerechten met de Lambiek en Geuze die ter plaatse gebrouwd wordt. “De tijd dat bier alleen voor stoofpotjes gebruikt werd, is al lang voorbij. Je kan bier in koude en warme gerechten gebruiken, maar ook bij desserts. Een souflee, een tiramisu met bier, noem maarop”, zegt Van Der Mynsbrugge.

Meer dan 180 ingeschreven fijnproevers konden proeven van drie met bier bereide gerechten: osso bucco, kip en veggie halloumi. Als dessert stond er ook een Brusselse wafel met lambiekbier op het menu.