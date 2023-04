Maand van de Markt moet mensen naar markten lokken

Een hele maand april worden markten gepromoot. De campagne Maand van de Markt zet in op het aantrekkelijker maken van de markt in een levendige handelskern en moet meer mensen naar de markt lokken. Zo kan je tal van prijzen winnen.

In Vlaams-Brabant doel in totaal 33 gemeenten mee aan de Maand van de Markt, 18 daarvan in onze regio. Tijdens de Maand van de Markt kunnen klanten via de marktkramers deelnemen aan een spaaractie. Marktbezoekers kunnen invulkaarten verzamelen door hun aankopen te doen op de markt. De invulkaarten worden verzameld in een box op de markt. Een onschuldige hand trekt meerdere winnaars. Wie meer aankoopt, ontvangt meer invulkaarten en maakt meer kans om een mooie prijs te winnen. De deelnemende gemeentes stellen zelf de prijzenpot samen.

“De lokale markten spelen een belangrijke rol in de uitbouw van een lokaal economisch beleid en het levendig houden van de handelskernen. Daarom ondernemen we een maand lang activiteiten die de aantrekkingskracht van de markt verhogen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.