In maart testte ze positief op COVID-19, gisteren vierde Alice 100ste verjaardag

In woonzorgcentrum Walfergem in Asse was het gisteren feest. Bewoonster Alice Schoonjans werd op de kop 100 jaar. Dat nadat ze in maart positief testte op het coronavirus. Haar geheim? “Ik heb altijd goed gegeten en een goed glaasje wijn gedronken! Altijd witte, want dat steeg niet naar mijn hoofd,” vertelt Alice ons.

Alice heeft heel haar leven hard gewerkt als landbouwster, sinds 2015 verblijft ze in het woonzorgcentrum. Dat ze 100 wordt, kan haar familie amper geloven. “Het is een hele sterke dame. Ze heeft een wereldoorlog meegemaakt en ze heeft in maart positief getest op COVID-19, gelukkig had ze geen symptomen,” vertelt kleindochter Nathalie. “Zij zegt altijd dat dat komt door de Lambiek waarmee ze groot geworden is. Ze was de dochter van cafébazen en ze vertelde ons altijd dat ze als kind in de kelder van de Lambiek ging drinken. Dat is volgens haar haar geheim.”

“Wij hopen nu natuurlijk allemaal dat we haar genen hebben,” vult kleindochter Aline aan. “Want dat zijn er blijkbaar goede!” Alice kreeg een groot stuk taart, en natuurlijk vele gelukwensen van haar familie. Het familiefeest is in COVID-tijden niet vanzelfsprekend, maar de directie wou de verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “We houden natuurlijk rekening met alle richtlijnen,” zegt directrice Stephanie Deryckere. “De familie moest zich bij aankomst registreren, de handen wassen en hun temperatuur laten meten. Ze moeten tijdens het feest ook afstand houden van elkaar en een mondmasker dragen.”

Een verslag van deze mooie dag zie je maandag in ons nieuws.