Maatregelen tijdens werken Windberg: één richting, zone 30 en controles

De werkzaamheden aan de Windberg (N290) in Wemmel zorgen voor grote verkeersproblemen in de omgeving en dus nemen de burgemeesters van Wemmel, Merchtem en Asse maatregelen om de leefbaarheid te verhogen. Van in Hamme tot aan de gemeenteschool in Relegem komt er een zone 30 en eenrichtingsverkeer, er worden mobiele flitstoestellen geïnstalleerd en het politietoezicht wordt verhoogd.

De werken aan de Windberg (N290) in Wemmel, die tot eind oktober duren, zorgen ervoor dat het verkeer via een lange omleidingsweg van Merchtem richting Wemmel moet omrijden via Meise en Wolvertem. Lokaal wordt er omgereden via de Sint-Guduladreef die overgaat in de Hammestraat. Maar de verkeerssituatie in het smalle straatje is er onhoudbaar geworden. Daarom zijn burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) van Asse en zijn collega-burgemeesters Maarten Mast (Lijst 1785) van Merchtem en Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) overeengekomen om nieuwe maatregelen te nemen.

Opstoppingen

“Elke dag nemen liefst 1.500 bestuurders het smalle Hammestraatje en de Sint-Guduladreef om de lange wegomleiding via Meise niet te moeten volgen”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “In “normale” omstandigheden zijn het er zo’n 500. Er wordt te snel gereden en er zijn opstoppingen door tegenliggend verkeer. Daarom beslisten we om de situatie er te wijzigen. Er komt in de Sint-Guduladreef en de Hammestraat eenrichtingsverkeer van Hamme richting Wemmel. Daardoor ontstaat een soort lus. Komende van Wemmel kan je via de werf op de Windberg naar Merchtem, omgekeerd kan je van Hamme richting Wemmel dus via de Sint-Guduladreef.”

Controles

De burgemeesters onderstrepen dat er strenge controles komen. “Er komt één lange zone 30 km/u van in Hamme over de Sint-Guduladreef, Hammestraat en Rassel tot in Relegem. Er komen ook twee mobiele flitstoestellen en de politie zal controleren, zowel op snelheid als tonnenmaatbeperking. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton moeten omrijden via Wolvertem en Meise. Er zal beboet worden bij overtredingen.”