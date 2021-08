Machelen stopt speelpleinwerking nadat twee animatoren positief testen

In Grimbergen roepen 120 buurtbewoners en het actiecomité Leefbaar Beigemveld de hulp in van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Ze hopen dat de minister de geplande verkaveling van bijna 200 woningen niet zal vergunnen. “Na de wateroverlast van de voorbije weken is de maat vol. Bijkomende...