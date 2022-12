Machelen telt vier basisscholen en een secundaire school. Twee daarvan, De Fonkel en GISO, wil het tegen 1 september 2023 overhevelen naar het gemeenschapsonderwijs. De vakbonden, de directies, het personeel en de schoolraden zijn intussen ingelicht, na nieuwjaar wordt de procedure opgestart. Zo’n 600 leerlingen zouden daardoor vanaf volgend schooljaar les volgen in het gemeenschapsonderwijs.

“De uitdagingen worden steeds groter”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. “De gemeente behoort tot de snelst groeiende in Vlaanderen en wordt steeds meer multicultureel. Het Nederlands is in de meerderheid van de gezinnen niet meer de thuistaal. Het wordt voor de gemeente alsmaar moeilijker om qua capaciteit en kwaliteit op een voldoende hoog niveau te functioneren en alle uitdagingen van het onderwijs te blijven aangaan.”

Door de scholen over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs, wil Machelen gelijke kansen op kwaliteitsvol onderwijs garanderen voor leerlingen, leerkrachten en de directies. “Onderwijs is een belangrijke hefboom voor het bestrijden van kinderarmoede en het bevorderen van de sociale cohesie”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. “We willen met de gemeente de rol opnemen die zij het best kan waarmaken: maatregelen uitwerken op het vlak van taalstimulering, de buitenschoolse opvang en de bestrijding van verschillende vormen van armoede of sociale achterstand”, aldus De Groef.