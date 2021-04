Machels kartel Vooruit-Groen-Spirit heeft akkoord met N-VA: “Moeten enkel verdeling mandaten nog bespreken”

Woensdag bevestigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur de onbestuurbaarheid van Machelen na een mislukte bemiddelingsopdracht van de gouverneur. Een dag later staat al een nieuwe coalitie in de steigers. Daarbij zal het kartel Vooruit-Spirit-Groen de dienst uitmaken met N-VA. “Er zijn inderdaad heel wat gesprekken geweest met de tweede grootste partij sinds twee maanden geleden de onbestuurbaarheid werd vastgesteld”, legt Jean-Pierre De Groef (Vooruit), die van 2001 tot 2018 al burgemeester was van Machelen, uit. “Nu de bevestiging er is gaan we dit zo snel mogelijk afronden. Er is een principieel akkoord over de inhoud om samen te besturen. Enkel de verdeling van de mandaten moet nog besproken worden. Iedereen moet ook beschikbaar zijn. Het is niet normaal dat je in de loop van een legislatuur vervangingen moet doen.” Een andere mogelijke coalitie dan die met N-VA, ziet De Groef niet. “Mathematisch is er voor ons geen andere mogelijkheid. Met CD&V is moeilijk voor ons want zij want zij zijn diegene die ons hebben ‘buitengesmeten’ en zijn nu ook niet betrouwbaar gebleken.”

In de wandelgangen van het gemeentehuis doet het gerucht de ronde dat huidig schepen Steve Claeys (N-VA) tot het einde van het jaar burgemeester zal worden en dat De Groef hem dan zal opvolgen tot het einde van de legislatuur. “Dat is een mogelijkheid maar het is nog niet zeker", zegt De Groef daarover.

