Machelse gemeenschapswachten kunnen vanaf nu boetes geven voor foutparkeren

Vanaf 1 oktober kunnen gemeenschapswachten in Machelen pv’s opstellen voor foutief stilstaan en parkeren. Het gaat dan ook om een ernstig probleem in Machelen. In de eerste helft van het jaar alleen al waren er volgens cijfers van de politie 300 vaststellingen.

Op de gemeenteraad werden de besluiten met betrekking tot het GAS4-beleid unaniem goedgekeurd. “Hiermee kan vanaf 1 oktober, naast de politie, gehandhaafd worden door gemeentelijk aangeduide vaststellers”, zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA). “De vaststellingen kunnen voortaan door de gemeenschapswacht-vaststellers gebeuren en niet alleen door de politie. Binnenkort wordt er nog een vierde gemeenschapswacht aangeworven. Zo kan ook een snellere afhandeling gebeuren via de sanctionerend ambtenaar.”

“Foutief parkeren of stilstaan is een echte plaag in onze gemeente. Er zijn alleen al in de eerste helft van het jaar 300 vaststellingen geweest door onze politie. Slimmeriken, die de wetgeving kennen, weten dat het parkeerbedrijf dat de blauwe zone controleert, hiertegen niet kan optreden. Met deze ingreep snijden we hen de pas af.”