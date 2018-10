Magische mysteries in het Prinsenbos

In en rond het Prinsenbos organiseerden Cultuurcentrum Strombeek en de gemeente Grimbergen al voor de vierde keer het cultuurfestival Bos op Stelten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Op de feërieke locatie vonden meer dan 70 activiteiten plaats. Het thema dit ker was Magische Mysteries. De bezoekers genoten van verschillende mysterieuze voorstellingen waar ridders draken versloegen, kinderen een eigen magische toverstaf konden maken, eendjes vissen, slingeren aan bomen zoals Tarzan of een kijkje nemen in de chalet van de Smid. Met een duizendtal deelnemers was het opnieuw een erg geslaagde editie van Bos op Stelten.