Mahdi met meer dan 96 procent van de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V

Mahdi volgt Joachim Coens op, die de handdoek in de ring gooit na een erg slechte peiling. Vilvoordenaar Sammy Mahdi is nu nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de federale regering. 2,5 jaar geleden haalde hij het net niet van Joachim Coens tijdens de voorzittersverkiezingen. Nu is hij met meer dan 96 procent officieel verkozen tot voorzitter van CD&V. “Ik ben heel trots en ontzettend dankbaar dat de leden zoveel vertrouwen in mij hebben om de partij een nieuw elan te geven. Ik wil van CD&V opnieuw een strijdvaardige partij maken die op de barricade staat voor de mensen. Op een eigentijdse, zelfzekere maar volkse manier. We willen minder betutteling van de mensen en tegelijkertijd meer bescherming voor de mensen. We zullen meer dan ooit dé gemeenschapspartij van Vlaanderen zijn”, zegt Sammy Mahdi.