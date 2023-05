Manège De Verbrande Brug verwelkomt minder valide ruiters voor Nationale Spelen

In de manège De Verbrande Brug in Eppegem zijn de Nationale Spelen in het paardrijden voor de Special Olympics aan de gang. Zo’n 70 minder valide ruiters proberen er een medaille te bemachtigen. De wedstrijden in Eppegem maken deel uit van de globale Nationale Spelen. Daarvoor verzamelen meer dan 3.000 atleten in Mechelen.

Vorig jaar viel de discipline paardrijden nog weg uit de Nationale Spelen. Maar dit jaar tekenen de deelnemers opnieuw present, in de Verbrande Brug in Eppegem. “Vorig jaar was het een grote teleurstelling dat het paardrijden geschrapt was, daarom hebben we er alles aan gedaan om de sport dit jaar opnieuw onderdeel te laten zijn van de Spelen,” vertelt Pascale, wiens zoon Joachim deelneemt.

Dat manège De Verbrande Brug zich openstelt voor de Spelen is niet toevallig. “Het motto van onze manège is dat iedereen hier thuis is en iedereen moet kunnen paardrijden,” aldus uitbaatster Ann Verreth.

Een verslag van de Spelen in Eppegem zie je in ons nieuws.