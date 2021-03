Man die kamermeisje om het leven bracht, overleden in cel

De Fransman die twee weken geleden een 33-jarig kamermeisje om het leven bracht in een hotel langs de autosnelweg in Ruisbroek, is gisteravond dood aangetroffen in zijn cel. Dat bevestigt het Gevangeniswezen.

De Fransman werd na de feiten opgesloten in de medische vleugel van de gevangenis van Sint-Gillis. Daar is hij gisteravond dood aangetroffen. Op basis van de eerste vaststellingen zou de man een natuurlijke dood gestorven zijn. Het parket van Brussel gaat een autopsie uitvoeren om de exacte doodsoorzaak te bepalen.

De 36-jarige man, een psychiatrische patiënt die ontsnapt was uit een instelling in Marseille, vermoordde op 15 maart een kamermeisje in het Best Western-hotel in Ruisbroek. De man sloeg het slachtoffer met een brandblusser het hoofd in omdat naar eigen zeggen 'de duivel hem dat gevraagd had en hij niet anders kon dan te gehoorzamen’.