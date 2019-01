Man die studente aanviel met mes moet niet naar de cel

Een man die in 2016 verschillende vrouwen op straat aanviel met een mes is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 28 maanden met uitstel onder voorwaarden. Hij moet een schadevergoeding betalen van enkele duizenden euro.

In maart 2016 kwam aan het licht dat een jongeman verschillende vrouwen zonder enige aanwijsbare reden met een mes in de billen had gestoken in de buurt van de Zespenningenstraat in Brussel, op een steenworp van de Beurs. Eén van zijn slachtoffers was een jonge studente uit Lennik.

Een Brusselse rechter verklaart de man schuldig, maar legt hem geen effectieve gevangenisstraf op. Hij wordt veroordeeld tot 28 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Hij moet zich psychiatrisch laten begeleiden, een job zoeken en zijn slachtoffers vergoeden. Doet hij dat niet, dan riskeert hij dat zijn straf zal moeten uitzitten in de gevangenis.

“Ik ben tevreden dat er een einde is gekomen aan deze zaak," zegt advocaat Aurélie-Anne De Vos, die de belangen behartigt van het slachtoffer uit Lennik. “Het is jammer dat deze zaak zo lang heeft aangesleept en dat de beklaagde al werd vrijgelaten door de onderzoeksrechter na amper één maand voorhechtenis.”

Ook de advocaat van een tweede slachtoffer is blij met het vonnis. “Het is vooral belangrijk dat hij verplicht wordt om psychiatrische begeleiding te krijgen en dat hij zijn slachtoffers moet uitbetalen”, reageert meester Valérie-Anne Decerf.