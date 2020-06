Man riskeert 8 jaar cel voor seksueel misbruik op manege in Hoeilaart

De inmiddels 29-jarige man gaf les aan minderjarigen in de manege van zijn ouders in Hoeilaart, maar hij zou minstens drie van hen seksueel hebben misbruikt. De slachtoffers waren op het moment van de feiten 14 jaar of jonger. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde zou hij van zijn positie gebruik hebben gemaakt om de meisjes te verleiden, waarna hij ze betastte in de stallen. Nadien zou hij hen hebben meegenomen naar zijn slaapkamer, waar ze bleven overnachten en hij hen verplicht zou hebben om seks met hem te hebben. Het parket eist 8 jaar cel tegen de man.

Ook de ouders van de dressuurkampioen, die op het moment van de feiten eigenaar waren van de manege, staan terecht in de zaak. Het openbaar ministerie vervolgt hen voor schuldig verzuim omdat ze op de hoogte zouden zijn geweest van het seksueel misbruik en niet zouden hebben ingegrepen. Tegen hen vorderde de openbaar aanklager straffen van 18 maand cel.