Man riskeert 9 jaar cel voor dodelijke crash

Een man uit Vilvoorde riskeert negen jaar cel voor het dodelijk ongeval dat hij zou veroorzaakt hebben in Jette begin dit jaar. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven. De Vilvoordenaar sloeg na het ongeval op de vlucht. Hij liet niet alleen het dodelijke slachtoffer achter, maar ook zijn zwaargewonde passagier. De man droeg op het moment van de feiten een enkelband na veroordelingen voor drugsfeiten en diefstallen met geweld en had daags voor het ongeval cocaïne gebruikt.

De beklaagde reed volgens het openbaar ministerie aan een snelheid van 125 kilometer per uur door de bebouwde kom in Jette toen hij begin februari een 51-jarige man aanreed ter hoogte van het Werrieplein. Het slachtoffer werd weggekatapulteerd en was op de slag dood. Het voertuig kwam pas tot stilstand aan de andere kant van het plein. Op camerabeelden is te zien hoe de bestuurder uitstapt, iets uit de wagen haalt en daarna wegvlucht.

Het parket van Brussel tilt zeer zwaar aan de feiten en eist maar liefst 9 jaar cel tegen de beklaagde. Dat hij het slachtoffer niet zou hebben zien liggen, is volgens de openbaar aanklager totaal ongeloofwaardig. Daarenboven liet hij ook zijn passagier ter plekke achter, die zwaargewond was geraakt door het ongeval. Daags na het ongeval gaf de bestuurder zich aan bij de politie, toen hij van zijn moeder had gehoord dat ze hem zochten.

Na zijn arrestatie verklaarde hij dat hij na het ongeval naar het ziekenhuis was gegaan omdat hij gewond was geraakt, maar volgens de substituut-procureur van het Brusselse parket wees het telefonieonderzoek uit hij nog meer dan een uur in de buurt van het ongeval was blijven hangen. Daarenboven droeg hij op het moment van de feiten een enkelband omdat hij eerder was veroordeeld voor diefstallen met geweld en drugsdelicten. Uit het onderzoek bleek ook dat de man daags voordien en op het moment van het ongeval cocaïne had gebruikt.

Naast de zware effectieve gevangenisstraf vorderde de openbare aanklager ook nog een geldboete van 5.000 euro en tweemaal een levenslang rijverbod. De verdediging vindt de vordering tot 9 jaar cel te zwaar en vroeg om een straf met probatie-uitstel, eventueel gekoppeld aan een werkstraf. Het vonnis valt op 6 oktober.