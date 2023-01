Man uit Hoeilaart krijgt celstraf met uitstel voor neerschieten van inbreker

De feiten speelden zich midden november 2021 af in de Leopold I-laan in Hoeilaart. Een man die er was gaan wandelen met zijn hond, merkte bij zijn thuiskomst dat het traliewerk voor zijn gepantserd raam verwijderd was. Eenmaal in de woning hoorde hij op de eerste verdieping een inbreker het huis doorzoeken. De bewoner haalde daarop een vuurwapen uit zijn kluis en trok naar boven, waar hij in een van de kamers het vuur opende op de indringer. De man werd geraakt in de rug en probeerde nog te vluchten, maar hij zakte even verderop in elkaar.

De zaak kwam in december 2022 voor de correctionele rechtbank, waar de verdediging pleitte voor de vrijspraak. "Dit was al de vierde inbraak bij mijn cliënt thuis", klonk het bij meester Jacques Vandeuren. "De vorige inbraak vond in mei 2020 plaats en werd gepleegd door vier gemaskerde en gewapende daders. Die feiten hebben een diepe, blijvende indruk nagelaten op mijn cliënt. Toen hij die avond, toen het al donker was, opnieuw inbrekers hoorde, is hij in paniek geschoten en heeft hij naar een wapen gegrepen.” Nog volgens de strafpleiter had de beklaagde niet gericht geschoten. “Toen hij de deur van de kamer opende, was het donker. Op het moment dat hij een schim zag bewegen, heeft hij geschoten. Hij had zeker niet de bedoeling om iemand te raken, laat staan iemand te doden. Hier is van een poging tot doodslag geen sprake. Dit is iemand die door het trauma van de vorige inbraak onder onweerstaanbare dwang heeft gehandeld. Op zijn minst is dit ook een geval van noodweer of uitlokking.”

Ook het parket van Halle-Vilvoorde vond dat de bewoner moest worden vrijgesproken. “Die man is al viermaal het slachtoffer geworden van een inbraak”, sprak de openbaar aanklager. “Hij had alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen en dan werd er toch opnieuw ingebroken. In dergelijke omstandigheden weet ik ook niet hoe ik zou reageren.”

De rechtbank volgde die argumentatie niet, maar oordeelde wel dat er sprake was van uitlokking en veroordeelde de beklaagde tot 6 maanden cel met uitstel.