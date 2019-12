Marcel Van Langenhove eerste ere-burgemeester van Wemmel

Marcel Van Langenhove wordt de eerste ereburgemeester van Wemmel. Van Langenhove, ook bekend als legendarische internationale topscheidsrechter in het voetbal, was 30 jaar actief actief in de Wemmelse politiek. Sinds 1988 als schepen en vanaf 2001 negen jaar lang burgemeester.

Marcel Van Langenhove krijgt een zelfportret dat opgehangen wordt in de trouwzaal van het Wemmelse gemeentehuis. "Dit is echt heel mooi", wijst Van Langenhove naar het portret. "Ik kreeg het officieel overhandigd tijdens het Wemmelse seniorenfeest waar zo'n 700 senioren aanwezig waren. Ik kreeg felicitaties. Dat ik nu officieel ereburgemeester ben, is een mooie erkenning."

Nadat hij de burgemeesterssjerp droeg, was Van Langenhove tot aan de de verkiezingen van 2018 schepen in Wemmel. "Toen hij vorig jaar afscheid nam van de Wemmelse politiek, had ik hem een passende huldiging beloofd voor zijn lange staat van dienst", zegt huidig burgemeester Walter Vansteenkiste. "Die is er nu. Marcel Van Langenhove de eerste officiële ereburgemeester van Wemmel. De titel wordt toegekend door de Vlaamse regering."