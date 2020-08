Mariagrot erg in trek door coronacrisis

De Mariagrot in de Balleistraat in Teralfene, een deelgemeente van Affligem, lokt veel meer bezoekers dan normaal. Veel heeft wellicht te maken met de coronacrisis.

De stijging in bezoekersaantallen is een gevolg van de restauratie van de grot maar ook van de coronacrisis, waardoor meer mensen op zoek gaan naar troost. Volgens Erwin Van Mol van de Vrienden van de Grot moesten de kaarsen vroeger wekelijks worden aangevuld en opgeruimd, nu is dat minstens één keer per dag. Een mogelijke verklaring is ook het feit dat grote bedevaartcentra als Scherpenheuvel en Halle lange tijd gesloten waren.