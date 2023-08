Mark (58) fietst Dodentocht samen met mensen met een beperking

Elke zondag trekt Mark Van Assche met een handvol Londerzelenaren naar Leuven om met Join 2 Bike te gaan fietsen. “Dat is een wielerclub waarbij zowel mensen met een beperking, als mensen zonder een beperking fietsen”, zegt Mark. “Er zijn gewone fietsen en aangepaste fietsen. Die kunnen worden aaneengeschakeld, zodat valide mensen samen kunnen fietsen met mensen met een beperking. Het is de enige wielerclub in België waar mensen zo op een inclusieve manier samen kunnen fietsen.”

Mark stapte vroeger de Dodentocht uit, maar dat kan hij niet meer. “Ik zocht een alternatief en ben bij Join 2 Bike uitgekomen”, vertelt hij. “We gaan ons nu voor de Dodentocht met de fiets laten sponsoren voor twee goede doelen: Join 2 bike en de vzw Tolbo. Deze laatste vzw heb ik in 2012 opgericht. Tolbo staat voor Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties. Ik deed hiervoor een postgraduaat en kon dankzij een beurs van de Koning Boudewijnstichting de vzw oprichten. Tolbo brengt alles wat er voor mensen met een beperking bestaat, samen.”

“Er bestaat ontzettend veel waar mensen met een beperking beroep op kunnen doen, maar vaak vinden de mensen het niet. Ik heb 1.500 volgers op Facebook, onze digitale nieuwsbrief wordt naar 4.000 mensen gestuurd. Dat gaat om burgers, vertegenwoordigers van organisaties, structuren, onderwijs instellingen, overheidsadministraties en beleidsmensen op verschillende bestuursniveaus.”

“Wist je dat voor 42 procent van de bevolking toegankelijkheid een probleem is? Ikzelf kreeg toen ik veertien dagen oud was, een spasticiteit met verlammingsverschijnselen. Sindsdien kan ik mijn rechterarm niet gebruiken. Mensen die een arm breken, genezen na zes weken, maar bij mij is het voor het leven. Ik leer er wel mee leven en rij met een aangepaste auto en een speciale fiets. Maar het is belangrijk dat we oog blijven hebben voor mensen met een beperking.”

Meer info kan je vinden op www.vzwtolbo.be of op de website van Join 2 Bike en de Facebookpagina’s van beide organisaties.