Marktonderzoeker Jan Callebaut hard voor huidige generatie politici

Het boek van Jan Callebaut en Ivan De Vadder focust op hoe de Vlaming de ideale samenleving ziet en hoe ver het aanbod van de politieke partijen ligt van dat ideaalbeeld. Wat betreft de drie traditionele partijen: CD&V, sp.a en Open Vld is de conclusie hard. “Ze zijn meer met zichzelf bezig geweest dan met de kiezer. Je ziet van 1999 tot 2019 dat ze van meer dan 60% tot minder dan 38% teruggevallen zijn. Dat betekent dat een derde van hun kiezers, tot de helft in sommige gevallen, weggelopen zijn”, aldus marktonderzoeker Jan Callebaut uit Affligem.

Volgens Callebaut heeft dat te maken met het feit dat de traditionele partijen niet weten wat de kiezer écht bezighoudt. “De Vlaming is eigenlijk iemand die bezorgd is om zijn eigen leefomgeving. Dus ziektes en alles wat met sociale zekerheid te maken heeft, staat altijd bovenaan. In alle studies die we gedaan hebben komt dat met meer dan 75 % naar voor als de eerste bezorgdheid. In 2014 kwam daar de angst voor ongecontroleerde migratie bij, in 2019 de angst voor de teloorgang van het klimaat”, aldus Callebaut.

De besluiten die Jan Callebaut komen er na uitgebreid marktonderzoek van de Vlaamse kiezer. Het boek ‘Het DNA van Vlaanderen’ is uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag en vanaf nu overal verkrijgbaar.