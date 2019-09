Marnixring Dilbeek uit bezwaar tegen Sophie Wilmès als mogelijke premier

Tot 2005 woonde Wilmès in Ukkel in Brussel. Na haar verhuizing naar faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode werd ze daar in 2006 schepen. In 2012 werd ze ook provincieraadslid van de Franstalige lijst in de provincie Vlaams-Brabant. Volgens de Marnixring is de politieke carrière van Wilmès gebouwd op het verdedigen van de Franstalige belangen in de Rand. “Ze is persoonlijk het prototype van een Franstalige Brusselse inwijkeling die het onrechtvaardig vindt dat haar nieuwe gemeente in Vlaanderen gelegen is,” klinkt het in een mededeling.



Afstand nemen van standpunten

De Marnixring van Dilbeek vindt dan ook dat Wilmès niet geschikt is om de Belgische federale regering te leiden. Mocht ze premier worden, wil de serviceclub dat Wilmès officieel afstand neemt van haar vroegere standpunten. “Een premier die zich niet akkoord verklaart met de taalgrens kan niet aanvaard worden,” klinkt het.

Marnixring Dilbeek wil met dit bezwaar tegen de figuur van Wilmès geen partijpolitiek standpunt innemen, maar het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand promoten en verdedigen.

Foto: MR