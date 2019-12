De Vlaamse regering gaat de maximumsnelheid op de Brusselse Ring van 120 naar 100 kilometer per uur halen. Dat staat in het nieuwe Vlaamse klimaat- en energieplan.

Wat vrijdag niet lukte, is nu toch rond. De Vlaamse regering heeft een nieuw klimaatplan. Een van de opvallendste maatregelen in dat plan is het verlagen van de maximumsnelheid op de Brusselse Ring. Die zal dalen van 120 naar 100 kilometer per uur. Bedoeling is om zo de CO2-uitstoot te verminderen en voor een vlottere doorstroming op de Ring te zorgen.