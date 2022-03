Mazenzele-Opwijk behoudt voorsprong op Kraainem

In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar aanvankelijk in evenwicht. Net voor de rust kon De Leeuw na een goeie counter toch nog de 1-0 tegen de netten knallen. In de tweede helft moest Kraainem presteren en dat deed de ploeg. Hun inzet werd beloond wanneer Gabrielli de verdiende gelijkmaker op het bord kon zetten. Vervolgens hielden beide ploegen elkaar in evenwicht.

Zo eindigde de wedstrijd 1-1 en dat is vooral een goede zaak voor leider Mazenzele-Opwijk dat de kloof met Kraainem nu op zes punten houdt.