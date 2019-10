Mazenzele-Opwijk breidt uit met G-ploeg voor kinderen

De leerlingen van Moza-ik Opwijk en Claervelt Buggenhout zijn tussen de 6 en de 12 jaar en hebben een autismespectrumstoornis. Mazenzele Opwijk wil deze kinderen graag opnemen in de club. “Wij willen voetbal aanbieden voor iedereen en dat was een schakel die ontbrak,” legt jeugdcoördinator Kurt Struelens uit. “Vorig jaar zijn we gestart met meisjesvoetbal. Nu we een nieuwe accommodatie hebben, vonden we de tijd klaar om te starten met G-voetbal.”

Stefan Verheyen van Voetbal Vlaanderen vult aan: “Met 'niemand buitenspel' willen we doen wat we zeggen, we willen iedereen van groot tot klein, met of zonder beperking in het voetbal opnemen in de grote voetbalfamilie.” De kinderen krijgen een doorschuifsysteem met tien leuke oefeningen voorgeschoteld. Zo is er bijvoorbeeld een oefening petanque. Doel is om het leder zo dicht mogelijk bij de magische bal te trappen.

Info

Mazenzele Opwijk telt nu al 450 jeugdspelers, aan de 38 teams wil het graag 1 G-ploeg toevoegen met lagere school-kinderen. Zowel kinderen met een fysieke als een verstandelijke beperking zijn welkom. Een competitie is er niet. Alle info vind je op eendrachtmazenzeleopwijk.be.