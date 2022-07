Medaillewinnaars Wereldspelen geland en gehuldigd op Zaventem

De Belgische delegatie van de Wereldspelen is sinds vanmorgen weer thuis. Onder hen twee gouden medaillewinnaars uit onze regio: duatlete Maurine Ricour uit Bever en acrogymnaste Kim Bergmans uit Kapelle-op-den-Bos. Samen met de andere atleten werden ze in Zaventem op een warm applaus onthaald.

Ook al is het een bijzonder hete zomerdag, onze Belgische delegatie atleten werd door familie en sympathisanten ontvangen op de luchthaven in Zaventem. “Dat geeft wel een goed gevoel,” vindt acrogymnaste Kim Bergmans uit Kapelle-op-den-Bos. Zij pakte met het damesteam goud in acrogym, een mooie bekroning voor het team. Want de Spelen waren ook hun afscheid. “Het hele team stopt er mee, en dus wilden we een prachtig resultaat neerzetten. Misschien legden we daarom wat meer druk op onszelf,” legt de gouden kampioene uit.

De Beverse Maurine Ricour pronkt terecht met twee medailles. Zij behaalde individueel goud en samen met Arnaud Dely ook nog zilver op de Mixed Relay. “Een paar weken geleden werd ik samen met Arnaud al wereldkampioen op de Mixed Relay, dus we hadden nu ook echt onze zinnen gezet op een medaille. Maar dat ik individueel goud zou behalen, had ik nooit durven te hopen. Goud behalen op de Wereldspelen is in elk geval geweldig,” aldus Maurine Ricour.

In het totaal pakte ons land 20 medailles op de Wereldspelen. Vilvoordenaar Rudy Lahor is een fiere delegatieleider: “Daarmee staan we op de zevende plaats van het landenklassement. Er zijn nu veel grotere landen die met grote ogen naar ons kijken.”