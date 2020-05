Medisch centrum in CC Het Bolwerk wordt opnieuw opgestart

We zitten in een nieuwe fase van de corona-epidemie in ons land. De komende weken en maanden wordt ingezet op 'contact tracing': het uitgebreid testen én opsporen van contacten van personen besmet met COVID-19. Voor het medisch onderzoek en het afnemen van testen wordt het medisch centrum in CC Het Bolwerk opnieuw opgestart.

Het testen en opsporen van contacten moet verhinderen dat het virus heropflakkert. Vanaf deze week zullen huisartsen en triagecentra iedereen die milde of ernstigere symptomen van COVID-19 heeft, testen. "Is het resultaat positief, dan word je, samen met je huisgenoten, in thuisisolatie geplaatst. Bij een positieve test worden ook de recente contacten van de persoon in kaart gebracht", zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a). "De personen waarmee de patiënt in contact kwam, zullen dan op de hoogte gebracht worden."

Wie de besmette persoon is, wordt niet meegedeeld. Om het uitgebreid testen mogelijk te maken, wordt vanaf morgen het medisch centrum in CC Het Bolwerk opnieuw opgestart. Eerder werd er al een triagecentrum ondergebracht. “Ook deze keer wil het stadsbestuur er alles aan doen om de huisartsen in de beste omstandigheden hun werk te laten doen. CC Het Bolwerk - dat momenteel in stand-by leeg staat - is de geschikte locatie voor dergelijke consultaties”, aldus Bonte. Het medisch centrum is alleen bereikbaar nadat mensen doorverwezen worden door een huisarts uit Wemmel, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Kampenhout, Steenokkerzeel, Machelen en Zaventem.