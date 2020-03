Meemoo helpt met beeldmateriaal voor afstandsleren

“In het kader van de ondersteunende maatregelen die genomen worden voor de uitvoering van het Corona-noodplan en op vraag van de Vlaamse Regering maken we ons onderwijsplatform tijdelijk beschikbaar voor leerlingen in het secundair onderwijs”, zegt Debbie Esmans van Meemoo. “Op die manier kunnen we mee het afstandsleren ondersteunen.” Leerlingen kunnen via hun leerkracht toegang krijgen tot Het Archief voor Onderwijs. In dat archief zit een enorme hoeveelheid beeldmateriaal, waaronder ook dat van RINGtv en de andere regionale zenders. “Op het platform kunnen leerkrachten hen opdrachten geven om bijvoorbeeld beeld en geluid te bekijken en te beluisteren. We zetten momenteel alles in voorbereiding om leerkrachten hierover de nodige informatie te verstrekken. We hopen dat we op deze manier de leerkrachten kunnen ondersteunen in hun opdracht om in deze bijzondere periode een zinvolle tijdsbesteding voor hun leerlingen te organiseren.”