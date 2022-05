Meer dan 15.000 Gordelbomen geplant

Het initiatief van de Gordelbomen kwam er naar aanleiding van de alternatieve corona-editie van de Gordel in 2020. “Voor elke vooraf geregistreerde deelnemer werd toen een stuk extra groen aangeplant in de Vlaamse Rand. Dit jaar werd de actie herhaald, met succes. In 2020 klokten we af op 8000 bomen, voor de editie van 2021 waren dat er meer dan 15.000. De Gordelbomen symboliseren mee onze offensieve aanpak voor een groenere Vlaamse Rand. De komende twee jaar gaan we voor 100.000 extra bomen in de Vlaamse Rand”, zegt Vlaams minister Ben Weyts.

“Ook geografisch zijn de Gordelbomen mooi verspreid over de Vlaamse Rand. Waar er vorig jaar in 18 gemeenten Gordelbomen werden aangeplant, staken de vele vrijwilligers nu in 26 gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde de spade in de grond”, vertelt Yoeri Bellemans, projectcoördinator van de Bûûmplanters. “Dankzij de realisatie van tientallen plantprojecten in samenwerking met honderden vrijwilligers, kijken we terug op een geslaagd plantseizoen. We danken iedereen die de handen vuil maakten voor meer biodiversiteit, leefbaarheid en veerkracht in onze leefomgeving. Dit smaakt naar meer.”