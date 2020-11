Meer dan 450 agenten te kort in politiezones Halle-Vilvoorde

In heel wat politiezones van Halle-Vilvoorde is maar driekwart van het kader ingevuld. De onderbemande korpsen in de regio krijgen het almaar moeilijker om hun takenpakket rond te krijgen. Halle-Vilvoorde zou in principe 2.2026 fulltime lokale en federale agenten moeten tellen. Vandaag zijn er amper 1.570 inzetbaar. Bij de lokale politie zijn er 321 agenten te kort in Halle-Vilvoorde. Als oorzaak van het probleem wijzen de korpschefs van Halle-Vilvoorde naar de hogere lonen in Brusselse zones en federale besparingen inzake rekrutering. “De cijfers zijn schrijnend. Dit jaar kunnen slechts 50 kandidaten starten aan de politieschool”, zegt Kamerlid en burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open VLD). “De rekrutering moet versneld worden, anders gaan lokale besturen binnen een jaar moeilijkheden ondervinden om de veiligheid te blijven garanderen. We moeten de job van politie-inspecteur ook opnieuw aantrekkelijk maken. Dat doen we door de politie meer instrumenten te geven om hun job veilig uit te voeren en door geweld tegen de politie heel hard aan te pakken. Op die manier zullen meer mensen zich kandidaat stellen”, vindt Vandenput.