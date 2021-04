Meer dan 500 bezwaarschriften na nieuw openbaar onderzoek slipschool

In Kampenhout loopt het nieuwe openbaar onderzoek naar de slipschool van de Federale Politie in het Hellebos dit weekend af. Buurtbewoners, leden van het actiecomité Red het Hellebos en natuurvereniging Natuurpunt dienden samen intussen al meer dan 500 bezwaarschriften in. Ook de gemeente blijft gekant tegen het uitdoofscenario waarbij de slipschool nog 10 jaar zou bestaan. Beide partijen willen dat de activiteiten in het Hellebos meteen worden stopgezet en de rust in het natuurgebied weerkeert.

Tijdens een vorig openbaar onderzoek werden een driehonderdtal bezwaarschriften ingediend tegen de slipschool. De Federale Politie trok toen de vergunningsaanvraag in en stelde vervolgens een nieuw voorstel voor waarbij de activiteiten in de slipschool in tien jaar tijd moeten uitdoven. Kris Decoster van het actiecomité Red het Hellebos vreest echter dat de Federale Politie in die periode een aantal niet vergunde gebouwen en verharde wegen op het domein zal proberen te laten regulariseren. “Als men dat gaat doen, dan is het risico veel groter dat men daarna opnieuw een procedure zal opstarten om gewoon verder te doen.”

Scherpere voorwaarden

Het is nu aan de provincie om het dossier onder de loep te nemen en te beslissen of er een omgevingsvergunning wordt toegekend. Het bestuur van Kampenhout maakte intussen al een negatief advies over aan de provincie. Het uitdovingsbeleid van 10 jaar vindt het bestuur te lang. “Er is een andere locatie beschikbaar voor de slipschool waardoor het uitdoofbeleid teruggebracht kan worden tot een termijn van 5 jaar,” licht burgemeester Kris Learts toe. “De voorwaarden moeten dus scherper. Een herlocatie kan binnen de 5 jaar gebeuren, zodat we daarna het hele natuurgebied kunnen teruggeven aan de bevolking van Kampenhout.”