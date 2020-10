Meise investeert in nieuwe schoolgebouwen

De gemeente Meise heeft het licht op groen gezet voor nieuwe schoolgebouwen voor de gemeentelijke basisscholen De Leertuin en Rode. In beide scholen zitten leerlingen vandaag in containerklassen. De totale investering bedraagt zo’n 6 miljoen euro. De gemeente hoest zelf 1,8 miljoen van dat bedrag op.

Beide scholen kregen er de voorbije jaren heel wat leerlingen bij. “Voornamelijk de schoolgebouwen van de gemeentelijke basisscholen De Leertuin en Rode barsten hierdoor uit hun voegen. Een duurzame oplossing moest er dan ook dringend komen”, zegt schepen van Onderwijs Erwin De Clerck. “In de gemeentelijke basisschool Rode zitten een heel aantal leerlingen in containerklassen die stilaan in heel slechte staat zijn en in klassen die bedoeld zijn voor opvang. Hier zullen de containerklassen vervangen worden door een nieuwbouw, waardoor de containers op termijn weg kunnen en de opvangklassen opnieuw vrij komen voor de opvang.”

Ook in de Leertuin zijn een aantal klassen al verschillende jaren ondergebracht in containers. “Daarnaast is de overdekte speelplaats veel te klein, waardoor niet alle leerlingen onder een afdak kunnen spelen bij slecht weer”, aldus De Clerck. De refter wordt afgebroken en in de plaats komt er een grotere polyvalente ruimte. Daarboven komt een tweede verdieping waar nieuwe lokalen komen en een uitbreiding van het sanitair. Ook in De Leertuin kunnen de containers op termijn dus verdwijnen en komen er nog extra klassen bij.”

De start van de werken is gepland vanaf eind 2022. Als alles volgens plan verloopt, zullen de leerlingen vanaf het schooljaar 2024-2025 naar school kunnen in de nieuwe gebouwen.