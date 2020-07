Meise pakt vandalisme aan met graffitikunst

“Elektriciteitskasten en bushokjes zijn niet de mooiste dingen die je in het straatbeeld ziet staan”, zegt burgemeester van Meise Gerda Van den Brande (N-VA). “Ze worden ook regelmatig gevandaliseerd en daar willen we iets aan doen.” Meise zette daarom een samenwerking op touw met graffiti-artiest RWINA. Samen met een aantal jongeren uit Meise ging hij aan de slag rond het thema ‘natuur’. “De leerlingen maakten een tekening die de sfeer in Meise beschrijft en ik liet me daardoor inspireren”, vertelt RWINA. “We hopen door deze samenwerking met de jeugd het vandalisme tegen te gaan. De kleurrijke kunst fleurt de gemeente ook mooi op”, besluit Gerda Van den Brande.