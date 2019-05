Mensenhandel in nagelstudio Vilvoorde

In Vilvoorde heeft burgemeester Hans Bonte (sp.a) nagelstudio Fashion Nails in de Leuvensestraat gesloten. Er zouden jonge Vietnamese meisjes uitgebuit worden. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en Radio 2. Volgens de media werden de meisjes onderbetaald en leefden ze in erbarmelijke omstandigheden. Dat kwam aan het licht na onderzoek in het kader van het Kanaalplan.