Merchtem bant verkeer in centrum tijdens weekends om grotere terrassen toe te laten

“Het was niet eenvoudig om dit te kunnen uitvoeren”, zegt burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785) van Merchtem. “Het gaat om een beperktere afsluiting van het centrum dan de wekelijkse markt, maar het gaat wel om een gewestweg in het midden van het dorp die dus tijdens die uren in dat deel dicht gaat. Daarvoor wordt een omleiding ingelegd. We hebben een akkoord zowel met het Agentschap Wegen en Verkeer als met De Lijn voor omleiding van de bussen.”

Het gemeentebestuur wil met deze maatregel dat de uitbaters zo hun omzet kunnen verhogen en tegelijkertijd de veiligheid van hun klanten kunnen garanderen. Heel concreet gaat het om het volledig afsluiten van het centrum ter hoogte van de Varkensmarkt, Kerkstraat, Bogaerdstraat en Nieuwstraat. Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten op de Krekelendries en Markt. Ook aan de Krekelendries geldt een parkeerverbod.