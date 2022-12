Merchtem investeert in groen met Voedselbos

In Merchtem trokken heel wat inwoners vanmorgen met hun laarzen en spade naar het Voedselbos in Brussegem. Daar plantten ze 1.355 nieuwe bomen en bosplantgoed. Het Voedselbos grenst aan het bestaande bos naast de gemeentelijke feestzaal in Brussegem. Merchtem wil met de uitbreiding van het groen de biodiversiteit stimuleren.