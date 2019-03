Merchtem plaatst camera’s

In eerste instantie zullen er acht camera’s opgehangen worden. Drie daarvan komen in het station van Merchtem, het sportcomplex Dooren, de parking aan het kerkhof, de campussen Nieuwstraat en Gasthuisstraat en aan het speelplein Ten Ankere. Bij een incident kan de politie in de toekomst de camerabeelden opvragen bij de gemeente. Die beelden mogen gebruikt worden voor de bewijslast. Binnen de maan moeten de camera’s geïnstalleerd zijn. Merchtem investeert zo’n 16.000 euro in de camera’s.