Merchtem wil 1 miljoen euro betalen voor parking

“Momenteel zijn er zo’n 60 parkeerplaatsen op de parking die de gemeente aan de Krekelendries huurt”, zegt burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785). “Met een herindeling kunnen we er 85 plaatsen van maken. Het is de bedoeling om de parking ook heraan te leggen.”

De aankoop van bouwgrond als parking is wel een erg dure investering, beseft ook het gemeentebestuur. “Het gaat om een investering van ruw geschat zo’n 1,1 miljoen euro”, legt schepen van Financiën en Lokale Economie David De Valck (Open VLD) uit. “De precieze kostprijs weten we pas als het officiële schattingsverslag van de Ontvanger van de Registratie er is. Het is inderdaad bouwgrond en er is plaats voor zo’n dertigtal appartementen. Maar de gemeente gaat het dus niet ontwikkelen. De grond is ons als parking voor de lokale handelaars en de markt meer waard. Bovendien kunnen we door de aankoop van het binnengebied tussen de Kattestraat, Markt en Langensteenweg verschillende doorsteken voor fietsers en voetgangers realiseren. Langs de Langensteenweg zal je zo kunnen doorsteken naar het centrum en via de parking kan je ook naar de Kattestraat. Het is dus een goed ontsloten gebied, waardoor het handelscentrum en de markt goed bereikbaar blijven.”