Merchtemnaar overlijdt na arrestatie door Gentse politie

Een 25-jarige Merchtemnaar is zondagmiddag overleden nadat hij daags voordien aan het politiekantoor van de Gentse wijk Ekkergem in elkaar zakte. De man, die ontsnapt was uit een psychiatrische instelling, werd opgepakt omdat hij rake klappen uitdeelde in het Gentse stadscentrum. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak.