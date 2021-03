Merchtemse handelaars verzamelen zich tegen nieuw mobiliteitsplan

Buurtbewoners in Merchtem hebben zich verenigd in de burgerbeweging ‘Warm Merchtem’ waarmee ze zich resoluut kanten tegen de plannen van het gemeentebestuur voor een autoluw centrum én een ringtrace rond het centrum. “De handel in het centrum bloedt dood en zo’n duizend gezinnen krijgen alle overlast door dit tracé”, zegt woordvoerder Hans Ingels van het comité.

De gemeente Merchtem stelde begin maart de plannen voor een nieuw mobiliteitsplan voor. Volgens dit plan wordt het centrum autoluw en zal er geen doorstromend verkeer meer mogelijk zijn. Volgens de buurt wordt het verkeersprobleem enkel verplaatst. “Dit betekent dat de meest dichtbevolkte en voorheen rustige woongebieden zouden worden opgeofferd”, zegt Hans Ingels van Warm Merchtem. “Zij zouden het verkeer te slikken krijgen. De handelszaken die wél van het verkeer konden profiteren, worden dan weer zo goed als onbereikbaar.”

In heel Merchtem duiken vele affiches aan de ramen op: ‘Geen Ring Tracé’, ‘Huis te koop’, ‘handel over te nemen’. “We begrijpen de bezorgdheden van de bewoners en hebben zeker begrip voor hun standpunt”, reageert schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V Plus). “Het liefst wonen we allemaal in een autoluwe straat in zone 30. De 600 extra wagens waarvan de buurt spreekt, zijn gebaseerd op het idee waarbij bijna alle verkeer op de assen wordt opgevangen. Dat is niet wat er nu voorligt. We zien hun bezwaarschrift graag tegemoet en hadden hen al uitgenodigd voor een nieuw overleg.”