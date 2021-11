Merchtemse Ilse Hellinckx schrijft boek over burn-out: "Lotgenoten steunen én anderen waarschuwen"

“Burn-out was iets waarvan ik dacht dat het mij nooit kon overkomen en dat het niet bij me paste, dat het iets is voor mensen die lui of werkmoe zijn”, vertelt Ilse Hellinckx. “Jarenlang ging ik door met hard werken, geen neen kunnen of durven zeggen, alles voor een ander doen en niets voor mezelf, een studie combineren met vrijwilligerswerk, een gezin combineren met een druk sociaal leven. Op een zeker moment ging het licht uit, letterlijk.” Ilse schreef de voorbije maanden aan ‘Hoe het licht uitging’, een boek over wat haar overkwam. “Met mijn boek wil ik een aantal doelstellingen bereiken. De eerste doelstelling is lotgenoten ondersteunen bij dit hels proces. De tweede doelstelling is om aan preventie te doen. Door uit te leggen wat een burn-out is en het maatschappelijk onbegrip en taboe aan te pakken, hoop ik dat mensen begrijpen dat deze ziekte geen faketoestand is, en dat de gevolgen desastreus zijn voor het lichaam. Ik wil ook mensen burn-outklachten laten herkennen zodanig dat ze tijdig aan de alarmbel kunnen trekken en het niet te ver laten komen.”