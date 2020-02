Merchtemse oppositie ziet EK-dorp niet zitten

Pro Merchtem is niet te spreken over de beslissing van het Merchtemse gemeentebestuur om een EK-dorp met groot scherm op poten te zetten. Daar is plaats voor 3.000 toeschouwers, maar Pro Merchtem vraagt het event te schrappen en lokale initiatieven voorrang te geven.

Merchtem wil met het EK in juni bovenop de lokale evenementen één groot voetbalfeest aan het voetbalplein aan de Dooren. De organisatie is in handen van de Liedekerkse organisatie ‘Op ’t Hof’. “Geen goed idee”, vindt fractieleider Toon Dours van Pro Merchtem. “Ook in Merchtem brengen de Rode Duivels steeds een heus volksfeest op gang met talloze lokale initiatieven in cafés, jeugdhuizen, noem maar op. Voor onze lokale horeca zijn dit hoogdagen. Door bijkomend één groot EK-event op het getouw zetten, trekt men Merchtemnaren weg van de lokale horeca en middenstand."

Burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785) pareert de kritiek. “Het is net de bedoeling dat de middenstand en verenigingen meedoen met dit EK-dorp en dan ook mee delen in de winst. Dit kan een mooie win-win zijn. Merchtem heeft als feestgemeente geen EK-dorp zoals andere gemeenten, nu dus wel. Als je zoiets niet probeert, kan je niet weten of het een succes is."