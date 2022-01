Merchtemse steltenlopers klaar voor Wereldtentoonstelling

Voor de Koninklijke steltenlopers is Dubai geen nieuwe bestemming. In 2011 en 2016 traden ze er al op. “Ook de Wereldtentoonstelling is niet nieuw voor ons”, zegt voorzitter Roger Daelemans. “Het is voor de zevende keer dat we er zullen optreden. Zo waren we ook al aanwezigen op de Wereldtentoonstelling van Osaka (Japan), Zaragoza (Spanje), Hannover (Duitsland), Aichi (Japan), Shanghai (China) en Milaan (Italië).”

De Koninklijke steltenlopers vertrekken zondag 30 januari richting Dubai en keren op 7 februari terug. “Er staan dagelijks drie optredens gepland aan het Belgisch Paviljoen en zaterdag 5 februari is er zelfs een Belgische Nationale dag met het bezoek van het koninklijk echtpaar”, zegt Daelemans. “Maar er zijn ook enkele vrije dagen om uitstappen te doen in Dubai en Abu Dhabi.”